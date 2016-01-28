桑德斯入白宫会晤奥巴马，称总统将在初选中保持中立

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月27日 - 美国民主党总统参选人伯尼·桑德斯和总统奥巴马罕见地在白宫椭圆形办公室举行会谈。此前奥巴马接受政治新闻媒体Politico采访时，称赞希拉里富有政治经验。
桑德斯在结束一个小时会谈走出白宫时称，会谈是“建设性的”，且奥巴马正努力在初选中尽可能地“不偏不倚”。桑德斯驳斥了有关奥巴马倾向希拉里的说法。
“我知道几天前有人说他接受Politico采访时倾向（前任）国务卿希拉里--我根本不相信这种说法，”桑德斯在白宫对记者表示。
奥巴马没有明确支持任何一个参选人，但接受Politico采访时称赞希拉里富有政治经验，称桑德斯的竞选“风险极大，但若成功回报极高”。
奥巴马暗示称，桑德斯尚未遇到外界的集中审视，且需扩大其民粹主义讯息方能在提名战中走得更远。
2月1日爱荷华将举行党团会议，新罕布什尔州2月9日将举行初选。尽管桑德斯在近期民调中支持率飙升，但希拉里仍占有全国性领先优势。
桑德斯称，会谈时奥巴马介绍了外交政策概况，双方讨论了“一点儿政治”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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