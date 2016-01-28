桑德斯入白宫会晤奥巴马，称总统将在初选中保持中立

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月27日 - 美国民主党总统参选人伯尼·桑德斯和总统奥巴马罕见地在白宫椭圆形办公室举行会谈。此前奥巴马接受政治新闻媒体Politico采访时，称赞希拉里富有政治经验。

桑德斯在结束一个小时会谈走出白宫时称，会谈是“建设性的”，且奥巴马正努力在初选中尽可能地“不偏不倚”。桑德斯驳斥了有关奥巴马倾向希拉里的说法。

“我知道几天前有人说他接受Politico采访时倾向（前任）国务卿希拉里--我根本不相信这种说法，”桑德斯在白宫对记者表示。

奥巴马没有明确支持任何一个参选人，但接受Politico采访时称赞希拉里富有政治经验，称桑德斯的竞选“风险极大，但若成功回报极高”。

奥巴马暗示称，桑德斯尚未遇到外界的集中审视，且需扩大其民粹主义讯息方能在提名战中走得更远。

2月1日爱荷华将举行党团会议，新罕布什尔州2月9日将举行初选。尽管桑德斯在近期民调中支持率飙升，但希拉里仍占有全国性领先优势。

桑德斯称，会谈时奥巴马介绍了外交政策概况，双方讨论了“一点儿政治”。（完）