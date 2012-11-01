飓风桑迪影响难估 分析师看法分歧

路透纽约10月31日电---飓风桑迪(Sandy)或令本已疲弱的美国经济成长率在第四季低至1%.

但分析师的预估范围差异很大,反映出在一个幅员既广、经济又十分多元化的地区中,要判断桑迪的影响颇有难度.

飓风桑迪席卷新泽西、纽约乃至更远的地方,导致大批资产需要重建或修缮,包括电厂、地铁系统以及海滨小镇.

重建活动带来的效益大部分将在明年显现出来,提振届时料仍低迷的经济,并可能弥补第四季的大部分损失.

"飓风可能令第四季经济成长率损失0.5个百分点,"马里兰大学Peter Morici说."这可能将经济成长拉低至1%的区间.当然,在当前环境下,0.5个百分点的幅度已是很严重的了."

根据本月稍早路透调查的预估中值,10-12月美国经济料将增长1.8%.

桑迪会令美国经济扩张速度减慢多少,分析师对此并无共识.

"对经济带来的初步影响可能相当大."伦敦咨询公司Capital Economics的Paul Ashworth在致客户的报告中写道.

但他指出,飓风导致新英格兰和大西洋沿岸中部地区有12个州的生产全部停摆的假设,"无疑"夸大了损失,将令计算变得复杂.

相比之下,摩根大通的分析师仍维持其第四季GDP成长率预估在2.0%--至少目前的看法是如此.

摩根大通表示,飓风卡崔娜对美国经济造成的部分影响,缘于炼厂受损,使得汽油价格在两个多月的时间里承受上涨压力.2005年卡崔娜风灾过後,当季经济曾大幅放缓,但随後迅速反弹.摩根大通在客户报告中称,虽然这次一些炼厂也受到桑迪冲击,但对汽油的影响可能短暂.

分析师的预估区间广泛,凸显出很难断定桑迪此类风暴对经济和民众的实际损害.(完)

--编译 梁睿雪/王翔琼;审校 李婷仪/徐文焰

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