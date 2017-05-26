旧金山联储总裁称特朗普政府财政政策对经济的作用有限

路透旧金山5月25日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，他正花更多时间思考美国总统特朗普任下的财政政策将如何影响经济，目前为止他认为这些财政政策短期内将给经济做出少许贡献，但较长期而言则基本没什么贡献。

威廉姆斯周四向路透称，未来几个月，财政政策不会对货币政策产生太大影响。他还表示，考虑到美国失业率为4.4%，而且新增就业岗位差不多是满足就业市场新增人口求职需求所需岗位的近两倍，经济目前“有些热”。

他指出，维持经济动能的最佳方式是通过逐渐升息，让经济略为降温一些。

威廉姆斯称，但由于通胀率仍守在美联储2%目标的下方，而且最近有所趋疲，因此今年没有需再进一步升息两次以上的压力。

美联储3月升息为大衰退发生以来的第三次，联储主席叶伦此前表示过，当前0.75%-1%的联邦基金利率区间仍在起到宽松提振美国经济的效果。

威廉姆斯表示，最大的问号在财政政策方面。

“我原本希望或预期有些财政政策或其他联邦政策将更加明确，但情况并不是这样，”他说。

他表示，虽然仍认为2018和2019年将出台“某种形式的温和的财政刺激措施”，但大幅减税可能意味着更大的冲击，而削减支出或将拖累经济增长。

追加刺激带来的经济增速加快，将可能导致更快升息；经济增速较慢则可能意味着升息次数较少。美联储决策者目前认为，2018和2019年将需要分别升息三次。

“从货币政策的角度看，我们必须要做好万全准备，不管实际将发生什么情况，”他说。他还指出，现在应该考虑各种财政假设情景。

美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支。虽然该计划不大可能被国会完全接受，但表明了特朗普政府在经济持续增长3%的情况下实现平衡预算的目标。

“我觉得不太可能因为你调整某些税率，或者某些政策就实现，”他指的是实现增长3%的目标。他认为目前可持续的增长速度是1.5-1.75%，要比这个速度高很多的话，需要生产率跃升。“我觉得这不大可能。”

威廉姆斯还表示，预计特朗普建议的其他政策也不会带来长期的提振。“肯定要进行妥协，”他称。“但考虑具体规定，很难从数据中看出，这些规定或税率能否以及如何从根本上改变长期经济增长前景。”

关于美联储官员计划今年稍晚开始缩减美联储4.5万亿美元的资产负债表，威廉姆斯称细节尚未决定，但承诺未来几个月会提出计划。

他说，一旦缩表开始，计划就不会再改，除非经济遭遇重大冲击。

“我希望这是可以预见的、得到充份理解的、逐步的--并非极度缓慢，而是随着时间推移逐步进行，但基本上也是自动地进行，”威廉姆斯称。(完)