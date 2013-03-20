美国又一枚导弹预警卫星升空

周二一枚无人“Atlas 5”火箭从美国卡纳维拉尔角空军基地升空，将又一枚导弹预警卫星送入轨道。美国空军太空司令部司令谢尔顿（William Shelton）在国会听证会上称：“导弹尾端的红外（辐射），我们能够探测到。我们能告诉你是什么类型的导弹、目的地是哪里，会影响到哪些地方。”图为2013年2月11日一枚“Atlas 5”火箭升空的资料图片。路透