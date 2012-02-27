美国沙特设法抵消伊朗对油市冲击

* 沙特过去一周出口大增

* 美国研究释放战略石油储备以抵消伊朗停止石油出口的潜在影响

* 在IAEA发表关於伊朗核计划的报告後,油价上涨

路透华盛顿/纽约2月24日电---沙特阿拉伯已提高石油出口,而美国正在考虑释放其战略原油储备.周五油价涨至九个月高位,外界对於伊朗核计划的担忧加剧.

在国际原子能总署(IAEA)发表关於伊朗核计划的报告之後,布兰特原油突破每桶125美元.该报告暗示伊朗的核计划有军事用途.

报告增强了市场对於原油供应中断的担忧,并可能引发以色列方面的疑虑.以色列一直威胁要对伊朗核设施发动先发制人的打击.此举可能导致整个地区陷入动荡,几乎肯定会刺激油价进一步上涨.

业内消息人士周五对路透表示,主要原油出口国沙特在过去一周增加了原油出口,并向其最大的客户提供额外原油,以抑制油价.

美国对伊朗原油买家的制裁,加上欧盟自7月1日起对伊朗石油实施禁运,已迫使欧洲和亚洲的买家削减伊朗原油进口量.

知情消息人士指出,美国总统奥巴马执政团队正在研究动用战略石油储备等可能措施,来填补伊朗供应中断的影响.

美国财政部长盖特纳周五向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,有可能会动用战略储备.

"显然伊朗会对全球经济造成很大的损害,"盖特纳说."我们正审慎致力於将此风险降到最低."

供应趋紧的忧虑--包括伊朗威胁关闭波斯湾主要输油途径霍尔木兹海峡--今年以来已将油价推升11%,使得11月欲争取连任的奥巴马政治压力升高.

国际货币基金组织(IMF)也警告称,油价上涨对全球经济的威胁日益上升.

"显然,华盛顿正考虑汽油价格升至每加仑4.00美元时所要采取的对策.这意味着他们将使用包括释放战略石油储备在内的政策手段,"前白宫能源顾问Bob McNally指出,他目前经营能源咨询机构Rapidan Group.

**真正或潜在的威胁**

经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚称,目前释放石油储备将无益于打击油价升势,油价攀升更多源於担忧地缘局势紧张,而非实际上的原油供应中断.

"我的担忧是,目前油价上涨并非源於供需基本面失衡,"他在墨西哥城举行的20国集团(G20)会议上表示.

他的讲话回应了德国经济部本周稍早的观点,德国经济部称,该国政府没有释放战略石油储备的计划.

分析师指出,今年叙利亚、也门、苏丹所造成的实际供应损失,虽然使得市场忧虑升高,但和去年利比亚造成的供应中断相较,相当微小,当时的中断情况促使IEA释出储备.

尽管欧洲因减少伊朗原油进口受到的直接冲击会比美国来得大,但供应中断的影响会推高全球的价格.

美国原油战略储备共有7.27亿桶,足以满足美国近40天的需求.美国政府过去亦曾在供应中断时动用储备,最近一次动用储备是在利比亚内战後.

沙特阿拉伯一再公开表示,将会提高产出来填补伊朗的出口缺口.

产业消息人士周五向路透表示,沙特上周已将出口提高至每日略高於900万桶,高於1月日平均量约750万桶,但仍不清楚这是沙特长期增加供应的开端,或只是暂时性的.

除了沙特增加供应外,伊朗的欧洲主要石油客户也在寻求自伊拉克、利比亚和俄罗斯增加进口,但沙特是唯一拥有大量闲置产能的国家.欧盟国家自伊朗的石油进口量为每日70万桶.(完)

--编译 张涛/王冠中/肖群英;审校 张若琪/张荻/郑茵

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