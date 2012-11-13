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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 13日 星期二 11:36 BJT

美国将取代沙特阿拉伯成为最大产油国--IEA

国际能源署(IEA)周一表示，美国到2017年将超越沙特阿拉伯和俄罗斯，成为全球最大产油国。IEA并预测美国距离实现能源自给自足的目标已经很近，而这在之前是不可想象的。图为美国国旗。路透

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