美国田纳西州发生小学校车重大车祸 至少六死约二十人受伤

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透11月21日 - 美国田纳西州查塔努加(Chattanooga)当局表示，周一下午一辆载着小学学童返家的校车发生严重车祸，造成至少6名学童丧生，将近二十人受伤送医。
查塔努加警长Fred Fletcher表示，事故似乎是车速所致。这起车祸发生于美中时间下午四点(2100GMT)。
车祸发生后，校车卡在一棵大树，车体扭曲变形且几乎被树干一分为二。
当地检方一名发言人表示，有五名学童在车内当场死亡，一名学童送医不治，这辆校车一般能搭载35名乘客。目前仍不清楚车祸发生当时车内有多少人。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。