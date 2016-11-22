美国田纳西州发生小学校车重大车祸 至少六死约二十人受伤

路透11月21日 - 美国田纳西州查塔努加(Chattanooga)当局表示，周一下午一辆载着小学学童返家的校车发生严重车祸，造成至少6名学童丧生，将近二十人受伤送医。

查塔努加警长Fred Fletcher表示，事故似乎是车速所致。这起车祸发生于美中时间下午四点(2100GMT)。

车祸发生后，校车卡在一棵大树，车体扭曲变形且几乎被树干一分为二。

当地检方一名发言人表示，有五名学童在车内当场死亡，一名学童送医不治，这辆校车一般能搭载35名乘客。目前仍不清楚车祸发生当时车内有多少人。(完)