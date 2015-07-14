施魏因施泰格转会曼联 盼与范加尔再次共事

7月13日，英超曼联俱乐部官方宣布与德甲拜仁慕尼黑队的德国球员巴斯蒂安·施魏因施泰格签下三年合约，据称其转会费约为1400万英镑。现年30岁的施魏因施泰格迄今为止为拜仁队效力了13个赛季，帮助球队8次赢得德甲冠军。他表示自己已经准备好加入曼联，并且非常期待和曼联主帅范加尔的再次共事。路透