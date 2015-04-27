美国科研支出下滑威胁经济和安全--麻省理工大学

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月27日（记者 Sharon Begley） - 麻省理工大学（MIT）的科学家们对“创新不足”发出警告，称政府在基础研究上的支出下滑可能影响15个领域的技术进步，包括从机器人、能源、医学到农业等方面。
麻省理工大学的物理学家Marc Kastner表示，科研资金在联邦预算中所占的比例已经降至二战以来的最低水平，“这对美国的未来构成威胁”。Kastner领导的委员会撰写了《推迟的未来》（The Future Postponed），这份报告周一发表之时正值联邦科研支出受到少见的政治化影响。
联邦研究支出占政府预算的比例从1968年的近10%降至2015年的3%，占GDP的比重从1976年的0.6%降至0.4%以下。
报告指出，对抗耐抗生素细菌的新药研究是研究支出下滑的领域之一。制药企业在抗生素上看不到获利前景，政府成为最后资助人。
其他受影响的领域还包括创建能够识别和消灭癌细胞的病毒研究、提升速度和网络安全的量子计算研究以及增加粮食产量的人工光合作用研究。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。