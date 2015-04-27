美国科研支出下滑威胁经济和安全--麻省理工大学

路透纽约4月27日（记者 Sharon Begley） - 麻省理工大学（MIT）的科学家们对“创新不足”发出警告，称政府在基础研究上的支出下滑可能影响15个领域的技术进步，包括从机器人、能源、医学到农业等方面。

麻省理工大学的物理学家Marc Kastner表示，科研资金在联邦预算中所占的比例已经降至二战以来的最低水平，“这对美国的未来构成威胁”。Kastner领导的委员会撰写了《推迟的未来》（The Future Postponed），这份报告周一发表之时正值联邦科研支出受到少见的政治化影响。

联邦研究支出占政府预算的比例从1968年的近10%降至2015年的3%，占GDP的比重从1976年的0.6%降至0.4%以下。

报告指出，对抗耐抗生素细菌的新药研究是研究支出下滑的领域之一。制药企业在抗生素上看不到获利前景，政府成为最后资助人。

其他受影响的领域还包括创建能够识别和消灭癌细胞的病毒研究、提升速度和网络安全的量子计算研究以及增加粮食产量的人工光合作用研究。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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