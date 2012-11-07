美国股市重挫 大选尘埃落定後财政悬崖问题浮出水面

* 大选结束後能源股和金融股重挫

* 投资人再度关注财政悬崖和欧洲情势忧虑

* 苹果大跌,股价跌至熊市区域

* 道指急挫2.36%,标普500指数大跌2.37%,Nasdaq指数劲挫2.48%

路透纽约11月7日电---美国股市周三大跌,道指急跌超过300点,且三大股指均下挫逾2%,因美国总统选举後国会即将展开避免财政悬崖的讨论,且欧洲经济问题再次成为投资人焦点.

标普500指数录得6月来最大单日百分点跌幅,标普500指数的10大板块全数大跌,纽约证交所和Nasdaq市场均有约80%的股票下跌.道琼工业指数和标普500指数收在8月初来最低水准.

金融股和能源股跌幅居前,因在奥巴马连任後金融业和能源业可能面临监管加强.标普金融股指数.GSPF重挫3.5%,标普能源股指数.GSPE大跌3.1%,科技股指数.GSPT下滑2.8%,苹果(AAPL.O)股价进入熊市区域.

美国大选曾被认为是市场一个主要不确定因素,但目前市场的焦点转向财政悬崖,投资人担心如果不能就明年初将启动的规模高达约6,000亿美元削减支出和增税达成协议,可能影响美国经济复苏.

大选後,共和党仍控制美国众议院,参议院则由民主党控制.

Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示,这种分裂的政府局面令人失望,因结构形态造成僵局,没有明确途径可能解开.

"这令多快能够解决财政悬崖问题,或是否能够解决都不明朗."Joy表示.

市场普跌,在欧盟执委会表示,欧元区明年经济难有成长,给短期内改善的希望浇了冷水後,海外情势忧虑令悲观情绪加重.

但部分投资人仍认为今日大跌是买入良机,称不太可能就财政悬崖问题达不成协议,且欧洲的困境已经在市场中消化了.

"无疑欧洲表现将落後于其他发达经济体和新兴市场,但当投资人开始看清欧元区和财政悬崖问题局势後,股市很快会寻获底部,"管理约1,200亿美元资产的American Century Investments高级基金经理人Richard Weiss表示.

道琼工业指数.DJI收跌312.95点,或2.36%,至12,932.73点;标准普尔500指数.SPX收低33.86点,或2.37%,至1,394.53点.Nasdaq指数.IXIC下滑74.64点,或2.48%,至2,937.29点.

标普500指数自8月30日来首次收在关键的1,400点关口之下,道指也是8月2日来首次收盘跌穿13,000点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq的成交量约为78.1亿股,略低於去年日均量78.4亿,不过周三成交量的确高於最近很多天的成交量.

苹果股价重挫3.8%至558美元,拖低Nasdaq综合股价指数,苹果股价较今年早前创下的纪录高点已跌去超过20%,将这一全球最有价值上市公司的股票置于熊市区域.

今日跌势扭转了周二大选当日的涨势.国防和能源股周二曾领涨大盘,促使有人揣测有部分投资者押注罗姆尼将胜出.

周三,国防类股指数.DFX挫跌2.9%,创下一年来最大单日跌幅.联合技术(UTX.N)跌2.9%至77.68美元,洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)挫跌3.9%,报91.15美元.

能源类股下跌,因投资者押注该行业在奥巴马连任期间面临更多监管,获得联邦土地和水资源的渠道将更窄.原油价格挫跌超过4%,煤炭类股.DJUSCL重挫8.8%.博地能源(Peabody Energy)BTU.N下挫9.6%至26.24美元,Arch CoalACI.N大跌12.5%至7.58美元.

金融股方面,摩根大通(JPM.N)跌5.6%至40.46美元,高盛(GS.N)下挫6.6%至117.98美元.

"如果罗姆尼当选总统,金融服务业(监管)将放宽的想法显然不能实现了,"瑞银财富管理驻纽约的首席投资策略师Mike Ryan说.

医疗保健股则涨跌不一,因为奥巴马连任,使得他推出的医保改革法没有完全撤销的可能了,不过究竟哪部分国内医保政策将得到贯彻实施仍然是个问题.标准普尔医保类股指数.GSPA跌1.9%.但Tenet Healthcare(THC.N)为标普500指数成份股中百分比涨幅最大的股票,劲扬9.6%至27.34美元.

2008年时,美国股市在大选当日亦上扬,但大选之後创下单日纪录跌幅,美国三大主要股指跌幅曾达到5-5.5%.(完)

--编译 李军/白云;审校 张荻/程琳/于春红

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