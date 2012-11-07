美国股市重挫 大选尘埃落定後财政悬崖问题浮出水面

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 大选结束後能源股和金融股重挫
* 投资人再度关注财政悬崖和欧洲情势忧虑
* 苹果大跌,股价跌至熊市区域
* 道指急挫2.36%,标普500指数大跌2.37%,Nasdaq指数劲挫2.48%
路透纽约11月7日电---美国股市周三大跌,道指急跌超过300点,且三大股指均下挫逾2%,因美国总统选举後国会即将展开避免财政悬崖的讨论,且欧洲经济问题再次成为投资人焦点.
标普500指数录得6月来最大单日百分点跌幅,标普500指数的10大板块全数大跌,纽约证交所和Nasdaq市场均有约80%的股票下跌.道琼工业指数和标普500指数收在8月初来最低水准.
金融股和能源股跌幅居前,因在奥巴马连任後金融业和能源业可能面临监管加强.标普金融股指数.GSPF重挫3.5%,标普能源股指数.GSPE大跌3.1%,科技股指数.GSPT下滑2.8%,苹果(AAPL.O)股价进入熊市区域.
美国大选曾被认为是市场一个主要不确定因素,但目前市场的焦点转向财政悬崖,投资人担心如果不能就明年初将启动的规模高达约6,000亿美元削减支出和增税达成协议,可能影响美国经济复苏.
大选後,共和党仍控制美国众议院,参议院则由民主党控制.
Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示,这种分裂的政府局面令人失望,因结构形态造成僵局,没有明确途径可能解开.
"这令多快能够解决财政悬崖问题,或是否能够解决都不明朗."Joy表示.
市场普跌,在欧盟执委会表示,欧元区明年经济难有成长,给短期内改善的希望浇了冷水後,海外情势忧虑令悲观情绪加重.
但部分投资人仍认为今日大跌是买入良机,称不太可能就财政悬崖问题达不成协议,且欧洲的困境已经在市场中消化了.
"无疑欧洲表现将落後于其他发达经济体和新兴市场,但当投资人开始看清欧元区和财政悬崖问题局势後,股市很快会寻获底部,"管理约1,200亿美元资产的American Century Investments高级基金经理人Richard Weiss表示.
道琼工业指数.DJI收跌312.95点,或2.36%,至12,932.73点;标准普尔500指数.SPX收低33.86点,或2.37%,至1,394.53点.Nasdaq指数.IXIC下滑74.64点,或2.48%,至2,937.29点.
标普500指数自8月30日来首次收在关键的1,400点关口之下,道指也是8月2日来首次收盘跌穿13,000点.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq的成交量约为78.1亿股,略低於去年日均量78.4亿,不过周三成交量的确高於最近很多天的成交量.
苹果股价重挫3.8%至558美元,拖低Nasdaq综合股价指数,苹果股价较今年早前创下的纪录高点已跌去超过20%,将这一全球最有价值上市公司的股票置于熊市区域.
今日跌势扭转了周二大选当日的涨势.国防和能源股周二曾领涨大盘,促使有人揣测有部分投资者押注罗姆尼将胜出.
周三,国防类股指数.DFX挫跌2.9%,创下一年来最大单日跌幅.联合技术(UTX.N)跌2.9%至77.68美元,洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)挫跌3.9%,报91.15美元.
能源类股下跌,因投资者押注该行业在奥巴马连任期间面临更多监管,获得联邦土地和水资源的渠道将更窄.原油价格挫跌超过4%,煤炭类股.DJUSCL重挫8.8%.博地能源(Peabody Energy)BTU.N下挫9.6%至26.24美元,Arch CoalACI.N大跌12.5%至7.58美元.
金融股方面,摩根大通(JPM.N)跌5.6%至40.46美元,高盛(GS.N)下挫6.6%至117.98美元.
"如果罗姆尼当选总统,金融服务业(监管)将放宽的想法显然不能实现了,"瑞银财富管理驻纽约的首席投资策略师Mike Ryan说.
医疗保健股则涨跌不一,因为奥巴马连任,使得他推出的医保改革法没有完全撤销的可能了,不过究竟哪部分国内医保政策将得到贯彻实施仍然是个问题.标准普尔医保类股指数.GSPA跌1.9%.但Tenet Healthcare(THC.N)为标普500指数成份股中百分比涨幅最大的股票,劲扬9.6%至27.34美元.
2008年时,美国股市在大选当日亦上扬,但大选之後创下单日纪录跌幅,美国三大主要股指跌幅曾达到5-5.5%.(完)
--编译 李军/白云;审校 张荻/程琳/于春红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透法兰克福2月23日 - 德国工程集团西门子宣布，已赢得一笔价值约4亿美元的订单，将为斗山重工业在沙特阿拉伯兴建的一座汽电共生厂提供五具燃气涡轮。
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险。