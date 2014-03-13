美国废铜贸易商忧心中国买家违约

路透纽约3月11日 -过去一周期间，至少已有一家美国废铜贸易商因为中国一个买主违约而蒙受“巨大”损失，这是铜价大跌及资金趋紧开始影响实货市场的初期迹象。

一名知情市场人士表示，中国买方未履行一宗以信用证担保的交易，但为保护业务关系，并未透露相关企业身份。

其他美国废铜市场贸易商表示，他们已听说类似的违约状况开始出现，因为铜价大跌，导致中国买主不履行与美国供应商的合约，令人回想起2008年金融危机爆发后，一连串违约事件打击市场互信关系的情况。

中国发生首例国内债券违约的消息，引发铜价重挫。过去一周铜价已大跌9%。

废铜交易比精炼铜更容易发生违约，而铜精矿通常是由规模更大的贸易商经手，因此可能受到的影响暂时有限。

如果证实发生违约，这将是第一个具体迹象显示，信贷趋紧及需求疑虑等因素，可能已经迫使中国铜冶炼商重新评估废铜原料需求。

“对中国而言，铜等于是比特币。现在已经玩完了。有一大堆用不着的过剩铜，”加拿大废金属交易商American Iron &Metal的负责人Herbert Black指出。

江西铜业股份有限公司副总经理吴育能周二表示，尽管本周铜价大跌，但江西铜业集团的客户并未取消长单船货。

美国出口商对交易违约尤其担心，美国是中国的最大废铜供应来源，去年中国进口440万吨废铜，约五分之一来自美国。香港排名第二，但数量仅有美国的一半。

前述市场人士指出，因为违约的的关系，可能有多达15,000吨的2号废铜在中国动弹不得。这个数量相当于中国1月废铜进口量的两成以上。

“一些中国企业一直拿不到新贷款，因此无法开立信用证，”一位贸易商称。他表示，受到影响的可能涵盖所有叫得出名号的贸易商。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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