美国并购审查趋严 中国买家寻求保险覆盖交易失败风险

路透11月11日 - 保险业者已开始对可能因监管审查而失败的跨境交易提供保护，瞄准积极在美国寻求收购机会的中国企业。

保险业主管和银行家表示，过去一年，英国的Aon(AON.N)成为提供这种新型保险的第一家业者，为可能面临美国外资审议委员会(CFIUS)反对的并购交易提供保险。

其他保险经纪商，包括Jardine Lloyd Thompson Group，也将提供防范CFIUS风险的保险。

CFIUS负责审查各项交易，确定其是否会影响国家安全。

银行家及律师指出，提供针对CFIUS审查风险的保险，是为因应卖家坚持要求中国买家需承诺，若交易受到拦阻，得支付一笔“反向分手费”。

CFIUS已经搅黄了一些备受瞩目的交易。美国总统当选人特朗普对中国的强硬言论，使中国在美国投资的未来更加不确定。

不过鉴于中国经济增长放缓，因此监管趋严并未阻断大量中国买家赴美投资的势头。

据汤森路透数据，今年迄今中国海外并购已成长一倍以上，至将近1,960亿美元的新高。这些交易中，美国就占了将近三成，成为中国投资者最青睐的目标国。

律师事务所Paul Hastings的并购业务主管David Shine称，保险是中国买家可以防范监管风险升高的一个方式。(完)