美国称如若达标则支持人民币加入SDR

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透土耳其贝莱克11月15日 - 美国财政部长雅各布·卢的发言人称，雅各布·卢周日向中国高官表示，如果人民币达到国际货币基金组织(IMF)标准，他会支持人民币加入IMF成员的特别提款权。
发言人称，雅各布·卢与中国副总理以及财政部长在土耳其举行20国集团(G20)会议的间隙会面。
外界预计IMF本月可能会批准人民币纳入规模2,800亿美元的储备货币篮子，即IMF成员的特别提款权。如果人民币入篮，则标志着中国在推动人民币国际化方面取得了重大的外交胜利。
此前IMF成员以及IMF总裁拉加德都对人民币入篮一事表示赞许，人民币距离入篮的脚步越来越近。
前IMF执委会美国代表Meg Lundsager表示，代表188个成员国的IMF执委会不太可能反对IMF成员的建议。
“如果各方对此事几乎没有异议我不会感到诧异，”Meg Lundsager表示。她还称，如果有人反对此事，那么这种意见之前就会听到。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。