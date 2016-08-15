纽约警方对杀害一名穆斯林教士及其助理的枪手展开搜捕

路透纽约8月14日 - 纽约市警方周日对枪杀一名穆斯林教士及其助理的枪手展开搜捕；周六两名遇害者在祷告完离开皇后区清真寺时被枪杀。

警方尚待确认枪手的动机，并称尚无证据显示，两人是因其信仰而被害，但警方不排除任何可能性。该区居民要求当局将这起光天化日下的枪击事件当作仇恨犯罪处理。

警方在声明中称，枪手从两名遇害者身后接近并近距离对二人头部开枪；枪击事件发生在周六当地时间下午1:50左右(1750 GMT)，地点在皇后区奥松公园。

警方称，已确认遇害者为55岁的Imam Maulama Akonjee，以及64岁的Thara Uddin，两人当时都身着教服。警察当时发现他们躺在街道上，身上流血，送往医院后宣告不治。

美国-伊斯兰关系委员会(CAIR)的全国公关总监Ibrahim Hooper称，此次枪击事件似乎是近年来针对当地穆斯林领袖最严重的袭击。

CAIR和加州大学伯克利分校在6月发布的报告称，2015年针对清真寺的记录在案的袭击事件已升至78起，是该机构2009年开始追踪以来最多的年份。(完)