美国与东南亚国家倡议扩大贸易投资关系

路透华盛顿11月19日电---美国白宫周一表示,该国总统奥巴马与东南亚领导人发起一项倡议,旨在扩大美国与东南亚10国之间的贸易和投资关系.

这些国家在柬埔寨召开的东南亚国家联盟(ASEAN)会议上宣布启动该倡议.奥巴马因出席区域性峰会到访柬埔寨首都金边.

白宫表示,美国-东盟扩大经济合作倡议列出的相关举措,旨在为亚洲国家与跨太平洋夥伴关系协定衔接铺平道路.跨太平洋夥伴关系协定是美国与亚洲及西半球10个国家正在磋商的一项贸易协议.

本次联合行动也可能帮助美国巩固其在该地区错综复杂的区域性贸易经济联盟中的地位.该地区充沛的经济活力吸引着众多美国企业.

美国试图将跨太平夥伴关系协定(TPP)向亚洲开放,以获得与区域全面经济夥伴关系(RCEP)并驾齐驱的影响力.後者由东南亚国家以及中国和印度等组成.

整体而言,RCEP的目标可能要比TPP低一些.有人担心如果美国方面的要求过於严格,各国可能对TPP失去兴趣而青睐RCEP.

东盟旗下的四个成员国也参加了TPP,他们是新加坡、文莱、马来西亚和越南.

RCEP则包括日本、韩国、澳洲、新西兰和10个东盟国家,但不包括美国.

"东盟是美国的第四大出口市场及第五大贸易夥伴,"白宫发表声明称,"东盟经济持续快速发展为美国出口带来契机."

美国也希望扩大TPP范围,将非亚太经合组织(APEC)成员国的东盟国家纳入其中,例如柬埔寨、老挝(寮国)和缅甸.

白宫称,根据扩大经济合作倡议,参与国将就简化海关手续、共同的投资者保护及企业行为准则进行磋商.

东盟成员国包括文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南.(完)

--编译 王翔琼/许娜;审校 程琳/张若琪

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