美国证交会称会计师事务所妨碍调查中资企业假账

路透华盛顿7月8日 - 美国证券交易委员会(SEC)周一试图说服法官制裁世界前五大会计师事务所的中国分部，称后者拒绝递交审计材料的行为妨碍了对中国在美上市企业的假账调查。

一位SEC官员在听证会上表示，德勤(众信, Deloitte Touche)未能提供审计记录，导致对一家大型太阳能公司长达三年的财务舞弊调查陷入停顿。

“我们已经延迟很久，”SEC的助理执法主任Laura Josephs表示。

她还称，就在不遵从SEC要求的同时，德勤还在为上述公司和其他公司“继续提供审计意见”。

去年12月，SEC控告德勤、毕马威、普华永道、立信德豪(BDO)和安永违反证券法规。

美国希望加强对在美上市中企的监管，之前此类公司发生的一连串会计丑闻损害了投资者信心。

会计师事务所辩称，其无法按照SEC要求提交审计文件，是因中国保密法规禁止他们这么做。

SEC此前试图与中国监管者谈判寻找问题解决办法，但在谈判破裂后，SEC向会计师事务所提起了诉讼。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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