美国SEC批准洲际交易所收购纽约-泛欧交易所集团

路透8月16日 - 根据美国证券交易委员会(SEC)网站周五的一项监管申报文件，SEC已经批准洲际交易所(ICE)(ICE.N)收购纽约-泛欧交易所(NYSE Euronext)集团NYX.N一案。

虽然SEC并不负责审查交易所合并的潜在反垄断问题，但仍需要审查这些交易以确保各交易所自行监管市场的措施符合联邦政府规范。

这项交易预料将于9月初结案，同时将让ICE取得欧洲第二大衍生品市场--英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)的控制权。该交易案仍需取得欧洲各国监管当局的批准。

两家公司的股东已经签署这项协议，也已经获得欧盟执委会批准。这项友善收购于12月宣布时的交易总值达82亿美元，而根据ICE的8月1日收盘价，交易总值已达106亿美元。

合并后的ICE-NYSE Euronext将成为全球第三大交易所集团，落后于分别位居前两名的香港交易所(0388.HK)及芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)。

ICE和NYSE计划在交易完成后将Euronext分拆出去；Euronext在巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔及里斯本运营股票交易所业务。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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