美国SEC需更多时间来决定中国财团收购芝加哥股票交易所案

路透纽约6月7日 - 美国证券交易委员会(SEC)还要60天的时间，才能决定是否允许中国重庆财信集团牵头的投资财团收购芝加哥股票交易所。

SEC在日期为6月6日的监管文件中表示，其需要更多时间，才能做出决定。

芝加哥股票交易所是一家专注于细分市场的交易所，占美国股市交易量的不到0.5%。

该收购提案之所以受到关注，是因为这是中国投资者首次收购美国交易所。在该财团中也有美国投资者。

财信集团的长期目标是让中国企业透过芝加哥股票交易所在美国上市。

美国外资审议委员会(CFIUS)于去年12月批准该出售案，但仍需SEC核准才能放行。(完)