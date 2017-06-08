美国SEC需更多时间来决定中国财团收购芝加哥股票交易所案

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透纽约6月7日 - 美国证券交易委员会(SEC)还要60天的时间，才能决定是否允许中国重庆财信集团牵头的投资财团收购芝加哥股票交易所。
SEC在日期为6月6日的监管文件中表示，其需要更多时间，才能做出决定。
芝加哥股票交易所是一家专注于细分市场的交易所，占美国股市交易量的不到0.5%。
该收购提案之所以受到关注，是因为这是中国投资者首次收购美国交易所。在该财团中也有美国投资者。
财信集团的长期目标是让中国企业透过芝加哥股票交易所在美国上市。
美国外资审议委员会(CFIUS)于去年12月批准该出售案，但仍需SEC核准才能放行。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。