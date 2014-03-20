独家：美国SEC致电在俄罗斯有曝险的公共基金--消息人士

路透华盛顿3月19日 -数名了解情况的消息人士说，由于克里米亚问题引发政治局势紧张，美国证券交易委员会(SEC)曾经致电在俄罗斯有投资的公共基金，确保他们妥善管控风险并向投资人披露持仓情况。

消息人士称，一周多之前，SEC律师开始打电话给共同基金和上市交易基金(ETF)等注册在案的投资企业。

这是SEC透过其投资管理部监督资产经理人的例行性工作，与任何调查行动无关。

但此举正值俄罗斯股市震荡时期。因乌克兰危机的冲击，从2月28日到3月14日，俄罗斯股市下跌14%，但本周回升了6.6%。

消息人士说，SEC律师并不是要告诉基金该如何投资，那并不是SEC的职责。

SEC关心的是基金是否对投资人公开讯息，基金是否在考虑和准备如何因应各种情形与结果。

“我们想先行一步，确保基金公司能考虑这个问题，”SEC投资管理部主管Norm Champ对路透表示。

一位消息人士说，至少在致电一家基金时，SEC并没有质疑该基金目前的信息披露情况，但要求该基金未来披露信息时要考虑与克里米亚局势相关的内容。

SEC与基金联络早在白宫之前。白宫发言人卡尼周二警告美国投资人远离俄罗斯股票。

两位消息人士说，接获SEC电话的基金公司对SEC表示，他们相信自己的信息揭露完整可靠、充分及时。

熟悉SEC惯例的人士说，国际形势不稳时，SEC通常会与基金公司联络。不过一名消息人士说，SEC最近致电在俄罗斯有投资的基金时，另有一组专精于风险检视的SEC员工也加入了信息披露专家的行动。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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