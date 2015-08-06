美国SEC新规强制要求企业披露CEO与员工薪酬相对比例

路透华盛顿8月5日 - 根据美国证券监管机构周三颁布的新规，公司将必须披露员工薪资中值与首席执行官薪酬的相对比例。

根据美国证券交易委员会(SEC)的最终规定，在如何计算薪资中值上，企业将有一些弹性空间。比如，企业可以排除5%的海外员工，并使用统计抽样法。

另外，只有大中型公司需遵守这一规定，小型公司可豁免。

但这些变通性规定仍未消除行业团体的不满；多个行业团体反对任何相关规定，普遍预料他们将诉诸法律。

SEC之前遭到民主党人士及工会施压，如马萨诸塞州参议员沃伦(Elizabeth Warren)以及AFL-CIO等工会组织，他们支持这一规定，并对推迟实施规定感到不满。

在人们担忧公司高管与基层员工薪酬差距日益拉大的情况下，2010年“杜德-法兰克法案”写入了这些措施。

“披露薪酬比例应该是向投资者提供有价值的信息，”民主党委员Kara Stein表示。

共和党和美国商会等行业组织处处回击这项举措，称这么做代价太高，可能会误导投资者，对公司财报也无关紧要。

美国商会曾敦促SEC延迟制定相关规则的工作，并要求允许公司在附录而不是正规文档中披露这一比例，以减轻责任。

“这项规则弊大于利，”美国商会旗下资本市场竞争力中心(Center for Capital Markets Competitiveness)主管David Hirschmann在声明中称。他说，美国商会将着手研究，如何收拾这项规定留下的烂摊子。

SEC的两位共和党委员周三也都表示反对这项规定。

“用大法官Scalia的话说，这纯粹是乱弹琴，”共和党委员Daniel Gallagher说。

企业必须从始于2017年1月1日或其后日期的新财年披露上述薪酬比例。(完)

(编译 王颖；审校 蔡美珍/许娜)

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