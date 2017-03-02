美国SEC调查软银收购Fortress案相关内幕交易 冻结交易员资产

路透华盛顿3月1日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三称，已冻结部分交易员的资产，因怀疑他们牵涉进有关日本软银(9984.T)收购Fortress Investment Group(FIG.N)的内幕交易，并获利逾360万美元。

软银在2月14日股市收盘后表示，已同意以33亿美元现金收购Fortress。SEC称，伦敦和新加坡经纪公司一些身份不明的交易员在收购正式宣布前就获知了该消息。

SEC表示，这些交易员在2月14日买入Fortress的股票，并在第二日卖出，总计获利360万美元。

“SEC在收购消息发布后的几日内采取紧急行动，冻结上述交易员被高度怀疑的交易所得，确保了这些获利在SEC调查期间无法从账户中转移走，”SEC在一份声明中称。

SEC说，其在2月24日获得法院紧急命令，冻结上述资产，并禁止交易员破坏证据。

“SEC正在请求法院做出最终裁决，要求上述交易员交还所有非法所得及利息，支付金融罚款，并杜绝他们未来再次违法的可能，”SEC说。(完)