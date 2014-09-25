焦点：美国证交会调查PIMCO旗下基金 因涉嫌夸大回报

焦点：中资企业仍热衷于海外并购 利用海外资产融资避开资本管控
路透香港4月28日 - 中资企业对海外资产兴趣不减，争相在海外筹资以避开国内的资本外流控制措施。这种资本外流控制已导致中资企业越来越难以完成海外并购活动。
路透9月24日 - 美国证券交易委员会(SEC)正在调查太平洋投资管理公司(PIMCO)是否人为夸大PIMCO Total Return ETF(BOND.P)的回报。该基金由PIMCO创始人葛罗斯管理。葛罗斯今年再度遭到投资者的抨击，因他掌管的主要基金表现不佳。
PIMCO及其母公司--欧洲最大保险商德国安联(ALVG.DE)都证实了受调查的消息。此前华尔街日报(WSJ)报导称，SEC对这支规模36亿美元上市交易基金(ETF)的调查至少已经持续一年，但近几周加快了步伐。浏览WSJ英文报导原文请访问：on.wsj.com/1yq8JiC
该报称，SEC正调查该ETF如何购入和估值其债券投资品，以及是否因此向投资者提供了不准确的基金实际业绩信息。
报导还称，SEC在调查中已经询问了PIMCO首席投资官葛罗斯等高管。
“PIMCO一直在这件未公开的事件上配合SEC的调查，公司非常认真地履行对客户的监管义务和责任，”PIMCO一位发言人对路透表示。
“我们认为，我们的定价程序完全适当，符合行业最佳行为规范。”
德国安联发言人称，公司知道这次调查，但拒绝说明何时开始也不愿提供更多细节。
“PIMCO定时向安联通报证交会的调查情况，”她说。
路透未能美国正常上班以外时间联系到证交会对此置评。
安联股价周三盘中曾下跌，但终场收升0.36%至137.8欧元，欧洲STOXX 600保险类指数.SXIP收涨0.51%。
对于葛罗斯和PIMCO来说，今年已经相当难熬，而这一调查消息犹如雪上加霜。截至6月30日，PIMCO管理资产规模达1.97万亿(兆)美元。
全球最大的债券基金、PIMCO旗下旗舰总回报基金(Total Return Fund)(PTTRX.O)到8月连续16个月的资金净流出。分析师之前表示，去年开始的资金流出是由于回报欠佳。该基金2013年跌1.9%，为近20年表现最差的一年。
今年稍早葛罗斯和前共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)的一次公开争吵，更加剧了投资者的不安。
据投资研究机构晨星(Morningstar)，自2013年5月来投资者已经赎回近700亿美元基金，尽管绩效有些改善，但单8月一个月就净流出39亿美元。
截止8月底总回报基金资产总计为2,216亿美元，低于2013年4月的峰值2,929亿美元。
不过The PIMCO Total Return ETF表现一直不错。据晨星数据，8月该基金吸引到8,700万美元，为连续第三个月净流入。
虽截止8月底该基金总资产为36亿美元，占到共同基金资产的一小部分，但仍居于所属基金种类的前茅。
安联集团首席财务长Dieter Wemmer在5月接受路透TV专访时表示，PIMCO拥有自主的投资决策和作业规范，不过安联管控相当严格。
“当涉及到法律，合规，风险，财务和内部审计时，他们是整个集团管理体系的一部分，也应是如此。”Wemmer说道。(完)
(编译 朱晓军/李爽/孙茉莉; 审校 张明钧)
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