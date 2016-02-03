美国SEC官员提议限制散户使用的股票订单类型 以防市场动荡

路透2月2日 - 美国证券交易委员会(SEC)的一个部门周二表示，限制散户所能使用的股票订单类型，以及取消个股暂停交易，可能有助于避免股市重演去年8月出现的动荡。

美国证券交易委员会称，去年8月24日开盘交易的头一个小时，对中国经济状况的担忧引发股价剧烈波动，触发数以百计的个股和上市交易基金(ETF)暂停交易。

停盘过度造成追踪指数、大宗商品、债券或一篮子证券的ETF价格偏离它们所追踪的组成成分的价格。

洲际交易所(ICE)(ICE.N)旗下纽约证交所(NYSE)的首席运营官Stacey Cunningham表示，如果不是这样，部分散户的资产价格原本不会这么差。

“虽然8月24日我们没有看到太多停盘，但确实有许多交易如果下单及时提交，将符合停盘条件，”她对SEC的股票市场结构顾问委员会(Equity Market Structure Advisory Committee)表示。

该委员会有17人组成，其中多位委员表示，停止单和市价订单(market order)的使用放大了跌势，应予以遏制。

其他人表示，订单类型对散户很重要，需要让他们更加了解怎么使用。

纽约证交所11月表示，将使停止单逐渐退出。

部分委员表示，因波动停盘后交易所恢复交易的方式可能使问题愈发严重，如果不停盘，市场可能表现得更好。

当股票因剧烈波动而停盘时，上市的交易所收集买单和卖单，进行与开盘交易相似的竞拍。但去年8月时，由于市场大跌，买家基本上已经离场，所造成的不平衡导致重复停盘。

这些措施是在2010年股市“闪崩”之后引入的，当时美国股市在短短几分钟内就蒸发了约1万亿(兆)美元的市值。

巴克莱的一名董事总经理称，随着股票最佳买价和卖价的变动，允许股价上限和下限定期调整，将足以吸收波动性。(完)