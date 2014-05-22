独家：美国SEC调查嘉信理财和美银美林 因涉洗钱违规--消息人

路透纽约5月21日 - 消息人士称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)和美国银行(BAC.N)美林的券商业务，调查其在明确客户身份方面是否尽职。此举是严打洗钱行动范围正在扩大的最新信号。

消息人士表示，SEC正调查上述券商是否忽视了危险信号--因对客户了解不足，而未注意到非法转移资金、或是贩毒等犯罪收入流入金融系统的迹象。

一位消息人士称，嘉信理财正在进行内部调查。

SEC发言人和美银美林都拒绝置评。嘉信理财发言人称该公司不对监管机构调查置评，但会非常认真地重视对客户的尽职调查责任。

本次调查是SEC对券商的全面审查行动的一部分。SEC的行动旨在明确券商遵守反洗钱法规。两位熟悉SEC想法的前政府官员向路透描述了这一全面行动。

两位消息人士表示，SEC调查目前发现嘉信理财和美林接纳了空壳公司和使用虚假地址的个人客户。

他们称在这两种情况中，部分账户最终与贩毒集团相关联，而券商并未对账户所有者进行充分调查。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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