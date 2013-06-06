《美国金融焦点》SEC提案收紧货币市场基金监管，以降低挤兑风险

五名委员周三投票全票通过，将公示90天。

SEC长达700多页的计划于周三公布，之前对是否以及如何进一步规范该行业争论了一年多。

一些支持改革的人士虽然认可，但亦表示周三的提案比起夏皮洛的想法已大打折扣。夏皮洛考虑的举措包括资本缓冲和限制赎回，或全面改采浮动净资产价值。

多年来一直推动对所有货币市场基金进行改革的SEC前主席李维特(Arthur Levitt)称，周三的计划意义重大，但仍令人失望。他在路透全球财富管理峰会上表示，“让人遗憾的是，委员会不能推行(前主席)夏皮洛大力推动的想法。”

联邦存款保险公司(FDIC)前任董事长贝尔(Sheila Bair)称，“我担心它缺乏保护纳税人、共同基金投资者，以及金融系统稳定的必要条款。”