《美国金融焦点》SEC提案收紧货币市场基金监管，以降低挤兑风险

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
五名委员周三投票全票通过，将公示90天。
SEC长达700多页的计划于周三公布，之前对是否以及如何进一步规范该行业争论了一年多。
一些支持改革的人士虽然认可，但亦表示周三的提案比起夏皮洛的想法已大打折扣。夏皮洛考虑的举措包括资本缓冲和限制赎回，或全面改采浮动净资产价值。
多年来一直推动对所有货币市场基金进行改革的SEC前主席李维特(Arthur Levitt)称，周三的计划意义重大，但仍令人失望。他在路透全球财富管理峰会上表示，“让人遗憾的是，委员会不能推行(前主席)夏皮洛大力推动的想法。”
联邦存款保险公司(FDIC)前任董事长贝尔(Sheila Bair)称，“我担心它缺乏保护纳税人、共同基金投资者，以及金融系统稳定的必要条款。”
尽管委员全部支持收集针对计划的反馈意见，但不清楚他们是否能就最终规则达成一致。(完) (编译 王丽鑫；审校 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。