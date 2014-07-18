独家：SEC高频交易调查瞄准10家大型经纪商--文件

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透纽约7月17日 - 路透看到的一份美国证券交易委员会(SEC)内部文件显示，SEC一直在搜集10家注册经纪商的信息，这是一项高频交易策略调查的一部分。
SEC在3月末向雇员表示，希望搜集与这些经纪商和高频交易有关的所有线索、投诉或传闻。
列入调查名单的经纪商均为美国大型经纪商，包括：Allston Trading、Hudson River Trading、Jump Trading，Tower Trading旗下的Latour Trading；美国银行集团旗下的Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith；已并入KCG Holdings(KCG.N)旗下子公司的Octeg；Tradebot Systems、Two Sigma Investments、Two Sigma Securities以及Virtu Financial。
Jump、Latour、美国银行、Hudson River、Tradebot和KCG均拒绝置评。其他公司没有立即回复置评请求。
尚不清楚SEC是否发现上述公司违反了证券法规，该机构也拒绝置评。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 朱晓军/徐文焰)
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