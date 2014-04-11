独家：美国证券监管当局考虑改革措施 降低“黑池”交易比重

路透华盛顿/纽约4月11日 -美国证券监管机构正在考虑测试一项改革提议，这项改革可能推动交易业务由“黑池”等另类交易平台，移至主要证券交易所。批评人士认为黑池等交易平台可能因定价质量较低，而损及投资者。

据知情人士指出，这项提议目前仅限于美国证券交易委员会(SEC)政策制定人员的讨论，改革内容可能会限制在券商内部和黑池进行交易的数量。

一些监管机构和学者忧心另类交易平台的交易量上升现象，这项改革即是针对这项问题而来。

批评人士称，以“黑池”交易的数量来看，这意味着交易所的股票公开报价或许无法适度反映市场，也就是投资者的交易或许不是最优价格。

目前正在考虑的措施是所谓的“交易处所”(trade-at)规定，Nasdaq OMX(NDAQ.O)及纽约证交所(NYSE)(ICE.N)长期以来一直想要寻求推动此一规定，藉以收复流失给瑞士信贷CSGN.VX的Crossfinder等非交易所竞争业者；Crossfinder为美国最大的黑池交易之一。

SEC的相关讨论还在初步阶段，试行计划需要经由委员会五位委员全数同意，这是指示公开交易所执行此项研究命令的一部分。

消息人士指出，交易处所规定的初步测试，将仅适用于少数成交量偏低的个股，这是想办法活化中小型企业个股交投的整体研究的一部分。

试行的结果将足以促使SEC改变其市场规定。

SEC发言人John Nester拒绝对该组织的各项计划置评。(完)

(编译 田建华/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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