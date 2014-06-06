美国SEC主席称正在制定新规 应对高频和暗池交易等问题

路透6月5日 - 美国证券交易委员会(SEC)主席怀特(Mary Jo White)周四表示，SEC正在制定新的规范，针对目标是高频交易商、缺乏透明度的交易场所以及交易单传递操作，旨在令股票市场对所有投资者都更加稳定而且公平。

怀特表示，她希望“在未来数月”能从同事那里得到一些建议。

美股道琼工业指数在2010年5月发生的“闪电崩盘”中急速大跌700点，随后迅速反弹。此后外界对于市场结构改革的广泛呼声一直不断。

高频交易商的崛起也令人担忧。批评人士质疑，这些交易商是否在市场中享受着不公平的优势，以及他们是否扭曲了定价。

“SEC不应在技术发展方面开倒车，也不应禁止算法交易，”怀特指出。“但我们正评估在电脑驱动交易环境中，特定因素可能在多大程度上妨碍了投资者而不是帮助到他们。”

美国两个主要股票交易所的主管称，在听到怀特对于工作方向的表态后，他们感到十分乐观。

在高频交易之外，怀特还宣布SEC正在起草其他市场结构性改革的方案。

新规之一就是要求另类交易场所向监管机构和公众披露他们的运转方式。这些交易场所包括暗池、以及内部撮合客户买卖单的公司。

暗池令投资者得以匿名执行交易，交易完成后才披露相关数据。

另一个建议将是要求券商更多地披露他们如何处理大型机构投资者的订单，以减少可能出现的利益冲突。(完)

(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)

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