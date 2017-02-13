美国SEC指控中国私募高管在梦工厂被收购前进行内幕交易

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透华盛顿2月10日 - 香港私募股权投资公司Summitview Capital Management合伙人Shaohua "Michael" Yin遭美国证券交易委员会(SEC)起诉，被指通过康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)收购美国动画制作公司梦工厂前的内幕交易，非法获利2,905万美元。
SEC还宣布，已获得法院命令冻结Shaohua "Michael" Yin控制的五个经纪账户。Yin现年44岁，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。
Yin被控在这宗38亿美元的并购案宣布前，通过盈透证券(Interactive Brokers)账户非法交易梦工厂股票。这些账户是以其他五名中国公民的名义开立的，其中包括他年过七旬的父母。
周五提起的这桩民事诉讼的诉求为罚款、归还非法所得以及其他赔偿。
Yin目前未回覆置评要求。尚不清楚他是否已聘好律师。
Summitview未遭指控，但由于不在工作时间，暂时亦未回覆置评要求。
据证交会，在太盟投资集团(PAG Asia Capital)去年3月31日秘密提议收购梦工厂后，Yin在三周时间内斥资5,630万美元买下近215万股梦工厂股份。
证交会称，康卡斯特在4月28日宣布其将以每股41美元收购梦工厂的时候，Yin将持股出手。这一收购价远超Yin的平均购股价格每股26.25美元。(完)
(编译 王丽鑫/李爽 审校 郑茵/陈宗琦)
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