美国务卿强调与日韩合作应对朝鲜威胁的重要性

英国警方将增加伦敦街头警力 军队将守卫一些重要场所
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
路透东京3月16日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周四强调与日本及韩国合作应对朝鲜威胁的重要性。
“在我们应对朝鲜问题之际，三边合作至关重要。”蒂勒森在东京对日本外务大臣岸田文雄说。这是蒂勒森担任特朗普总统最高外交官以来的首次亚洲行。本周稍晚他还要访问韩国及中国。
除了在应对朝鲜导弹及核试验问题上安抚盟友，蒂勒森亦预计将敦促中国帮助约束朝鲜。美国的盟国在观察，美国新政府将如何应对中国与日俱增的经济及军事影响力。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)