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时事要闻 | 2017年 3月 16日 星期四 14:02 BJT

美国务卿强调与日韩合作应对朝鲜威胁的重要性

路透东京3月16日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周四强调与日本及韩国合作应对朝鲜威胁的重要性。

“在我们应对朝鲜问题之际，三边合作至关重要。”蒂勒森在东京对日本外务大臣岸田文雄说。这是蒂勒森担任特朗普总统最高外交官以来的首次亚洲行。本周稍晚他还要访问韩国及中国。

除了在应对朝鲜导弹及核试验问题上安抚盟友，蒂勒森亦预计将敦促中国帮助约束朝鲜。美国的盟国在观察，美国新政府将如何应对中国与日俱增的经济及军事影响力。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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