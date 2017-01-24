美国参议院外交事务委员会赞成蒂勒森担任国务卿

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透华盛顿1月23日 - 美国参议院外交事务委员会周一以微弱多数批准特朗普提名埃克森美孚前董事长蒂勒森担任国务卿。
投票结果为11票赞成10票反对，该委员会所有共和党成员均投票支持，所有民主党成员均投票反对。
蒂勒森的提名在交由参议院全体表决时料将获得确认。在由100位议员组成的参议院中，共和党占52个席次。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。