版本:
中国
时事要闻 | 2017年 1月 24日 星期二 08:38 BJT

美国参议院外交事务委员会赞成蒂勒森担任国务卿

路透华盛顿1月23日 - 美国参议院外交事务委员会周一以微弱多数批准特朗普提名埃克森美孚前董事长蒂勒森担任国务卿。

投票结果为11票赞成10票反对，该委员会所有共和党成员均投票支持，所有民主党成员均投票反对。

蒂勒森的提名在交由参议院全体表决时料将获得确认。在由100位议员组成的参议院中，共和党占52个席次。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐