奥巴马为反恐监控计划辩护 有关媒体或面临刑事调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透美国加州圣何塞6月7日 - 美国总统奥巴马周五坚定地维护政府对民众电话和互联网使用情况的监控计划，称其是为保护美国免受攻击，对民众的隐私造成了必要的“温和侵犯”。

“没人正在旁听你的通话，那不是该计划的内容，”奥巴马在访问加州硅谷期间对记者说道。他强调，秘密监控计划受联邦法官监督、并获得了国会授权，后者之前曾听取有关该计划的通报。

本周英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》刊载报道揭示了国家安全局和联邦调查局对美国人的电话和互联网通讯进行了秘密监控，其程度远超出曾经公开的情况。

这两篇报道引发对个人隐私权利，以及适当限制政府在9·11事件后进行的监控活动的广泛争论。报道让白宫官员和国会领导人迫不及待地对政府收集通话和互联网通讯的必要性作出解释。

奥巴马承认，他在赢得2008年大选之前也曾对监控计划有过“一些怀疑”，但是之后他认定这种“对隐私的温和侵犯”是值得的。

“你们无法拥有100%安全，也没有100%隐私，以及数值为零的不便，”奥巴马说道。“作为社会，我们将不得不作出选择……总有一些交换。”