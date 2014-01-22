斯诺登称曝光美国机密系单干 没有俄罗斯帮助--报道

路透华盛顿1月21日 -《纽约客》杂志周二报道称，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登称，曝光美国政府机密是他单枪匹马的行动，一些美国议员关于他可能得到过俄罗斯帮助的说法实属“荒谬”。

斯诺登接受该杂志采访时称，“这种‘俄罗斯间谍’推动的说法太荒谬。”该杂志称，对斯诺登的采访是通过加密方式从莫斯科进行的。

该杂志称，斯诺登称他“独自行动，干净利落，没任何人的帮助，更别说政府了”。

“这没依据……因为明显是假的，美国民众比政客们想象的聪明多了，”报道援引斯诺登的话称。

美国众议院情报委员会主席麦克·罗杰斯（Mike Rogers）近日表示，他正在就斯诺登盗窃和曝光美国政府机密是否得到过俄罗斯的帮助进行调查。

“我认为，他（斯诺登）落入莫斯科一位俄罗斯联邦安全局（FSB）特工之手--爱的臂弯是有原因的。我知道这不是巧合，”罗杰斯在NBC的“与媒体见面”（Meet the Press）节目中说。

斯诺登在采访中称，如果他是俄罗斯间谍，“干嘛去香港？”，为何还会在莫斯科机场长期滞留后才获准在俄罗斯避难。

“间谍的待遇可要好得多，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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