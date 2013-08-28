美国政府要求摩根大通拿60亿美元和解抵押贷款债券诉讼--消息

贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
路透8月27日 - 一名熟知内情的消息人士表示，美国政府主管房屋融资的机关正要求摩根大通(JPM.N)付出至少60亿美元，以就次优抵押贷款支持债券的多起诉讼进行和解。
该名消息人士指出，摩根大通辩称要和解联邦住房金融局(FHFA)所提出的诉讼应该不用花费这么多钱。该名消息人士未获得谈论此事的授权。
FHFA控告两年前针对摩根大通约330亿美元的有价证券提告，同时也控告其他16家金融机构。
金融时报网站周二稍早曾报导上述抵押贷款有价证券被追讨的金额。
除了去年的“伦敦鲸”衍生品操作亏损调查之外，这起FHFA的诉讼只是摩根大通试图解决的诸多法律问题之一。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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