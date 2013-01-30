美参议院民主党领袖要求增税 两党或再因预算对峙

路透华盛顿1月29日 - 美国参议院民主党领袖里德周二表示,他希望增加税收以部分取代3月1日自动生效的减支举措.这一要求可能再次引发两党预算之争.

里德表示,民主党人在针对推迟的850亿美元全面减支举措制定替代方案.他说,他们将寻求结束一些税收优惠政策和填补漏洞--或许有一些是针对石油企业--以获得收入来帮助缩小减支规模.

"这方面我们可以采取许多举措,我们将努力确保在减支的同时增加收入,"他在国会山对记者表示.

他表示,在税法中,取消一些扣减与税惠"很容易实现",而且共和党人也认为应该取消.

减支是2011年预算协议的遗留问题,当时的协议提高了举债上限,并确定1.2万亿美元全面减支计划.这么庞大的规模意味着国会必须寻找其它节省预算的方法,但意见严重分歧的议员们可能根本不会就此达成一致.

即便新年财政悬崖协议对年入45万美元以上的家庭提高税率,但里德表示,美国人仍希望富人增加纳税,而且不愿意老人的医保计划受到影响.

"美国最富有人群再多纳点税是其中的一个办法.减支和增收应该均衡,"他说,并称民主党下周将讨论其计划.

民主党一位高级助手周二预计,自动减支举措将启动."我们采取举措防止自动减支生效,似乎不太可能,"这位要求匿名的助手表示.

他还补充称,减支举措会持续多久还不明朗.这要看议员们在即将临近的预算和拨款之争中是否会努力取消减支或以其他措施替代.这位助手还提到,白宫将很快开始详细列出自动减支的影响情况.(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

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