美国参议院批准议案延长提供资金两天 以避免政府关门

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透华盛顿12月11日 - 美国参议院周四批准一项延长提供政府资金两天的议案，以避免联邦机构在周四午夜陷入停摆。
在众议院批准后不久，参议院经口头表决通过了这一议案。总统奥巴马料立即签署成为法律。
此外，美国众议院周四晚间投票通过1.1万亿美元支出议案，为政府多数机构运作提供资金直到2015年9月30日，即当前财政年度结束。
这项延长提供资金两天的议案，将让参议院有时间批准支出议案。(完)
(编译 李爽 审校 蔡美珍)
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