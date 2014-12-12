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时事要闻 | 2014年 12月 12日 星期五 13:25 BJT

美国参议院批准议案延长提供资金两天 以避免政府关门

路透华盛顿12月11日 - 美国参议院周四批准一项延长提供政府资金两天的议案，以避免联邦机构在周四午夜陷入停摆。

在众议院批准后不久，参议院经口头表决通过了这一议案。总统奥巴马料立即签署成为法律。

此外，美国众议院周四晚间投票通过1.1万亿美元支出议案，为政府多数机构运作提供资金直到2015年9月30日，即当前财政年度结束。

这项延长提供资金两天的议案，将让参议院有时间批准支出议案。(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

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