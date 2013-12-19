美参议院通过两年预算协议 焦点转向支出

* 拨款委员会在奥巴马医改计划等问题上存在争论

* 2009年以来首个年度预算法案通过，奥巴马表示欢迎

路透华盛顿12月18日 -美国国会参议院周三通过了一项两年预算协议，缓解了自动减支的压力，并降低了政府停摆的风险。不过，在如何实施预算协议的问题上已经爆发了冲突。

参议院以64-36的投票通过预算协议后，将其呈交总统奥巴马签署成为法律。这是存在分歧的国会2009年以来首个达成一致的预算法案。

“总之，这是摆脱短视的、危机推动型决策方式的第一步，那种决策方式只会拖累我们的经济，”奥巴马在声明中称。

他还呼吁国会通过一项延长长期失业救助的议案，该救助涉及到约130万美国失业者，将于年底到期。民主党希望该议案得到通过，这并没有包含在美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)与民主党参议员Patty Murray所达成的协议中。

本项预算协议上周在众议院以压倒性票数通过，它将把2014财年政府机构整体支出恢复至1.012万亿美元的水平，使得下月将展开的两年内全面性预算删减幅度缩小，可望少删630亿美元左右。

周三的表决结果给参众两院拨款委员会开出了起跑的第一枪，现在他们必须尽快汇编一项庞大的支出法案来落实协议，并在数以千计的政府计划之中决定如何划分款项。

若没有这个新的支出授权，联邦政府在1月15日可能就得部分关停，就像10月时那样。

毫无意外地，根据参众两院的两党国会助理表示，奥巴马版医改法案所需款项肯定是未来两党争执焦点之一。

共和党扬言绝不容许给这个问题丛生的医保改革法增加更多金援。但民主党人却希望维持甚至小幅增加该计划的资金。

除此之外，和以往的预算支出法案一样，国会议员们看法仍然南辕北辙。众议院一位熟悉拨款程序的民主党助理说，“谁都不应太过早下定论，这不代表我们已经摆脱麻烦。”(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 张涛)

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