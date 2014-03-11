美国参议院金融委员会领导人就逐步关闭两房达成一致

路透华盛顿3月11日 -美国参议院金融委员会领导人周二拟定了立法逐步关闭政府所有的抵押贷款公司房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的计划。他们指出，两房将继续提供长期固定利率抵押贷款。

金融委员会主席Tim Johnson和主要共和党参议员Mike Crapo宣布就上述计划达成一致，有望在年内开始关闭两房的立法程序。

两位官员表示，正在敲定议案的最后细节，计划在“未来数日”公布该议案。

Crapo在一份申明中称，“这项协议使我们向结束持续了五年的现状，开始逐步关闭两房迈进了一步，在关闭两房的同时，我们将利用强大的民间资本来保护纳税人，为建立稳定的二级市场奠定基础。”

Johnson和Crapo起草的议案建立在田纳西州参议员Bob Corker和佛吉尼亚州参议员Mark Warner之前提议的基础上。

根据他们的提议，房利美和房贷美将被逐步关闭，取而代之以新的政府所有的再保险公司。提议将强制民间贷款公司持有再保险公司一定的权益，承担至少10%的抵押贷款债务第一损失。政府将只会在民间债权人承担损失后提供一定的帮助。

拟议的议案包括，必须在新系统中建立严格的贷款审批标准。将要求除首次购房者以外，其他所有购房人必须支付5%的首付。上述要求将在一段时间内逐步实施。

民主党控制的参议院制定的任何楼市改革计划都必须通过共和党控制的众议院的批准才能最终成为法律。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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