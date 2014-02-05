美参院外交委员会批准鲍卡斯出任驻华大使

路透华盛顿2月4日 -美国参议院外交委员会周二批准鲍卡斯出任美国驻华大使的提名案。这位蒙大拿州民主党参议员曾帮助指导对华贸易政策。

外交委员会全数同意此项提名，为美国参议院全院确认对鲍卡斯的任命案铺平了道路。参议院外交委员会一名发言人称，参议院最早可能在周四就此进行表决。

现年72岁的鲍卡斯现任参议院财务委员会主席，该委员会负责监管税务和贸易政策。他在国安和军事问题方面鲜有直接经验，而这两方面日益成为美国对华关系中令人关切的问题。

在上周举行的提名听证会上，参议员们表示中国的领土政策令人忧虑，并敦促鲍卡斯对北京当局持强硬立场。鲍卡斯表示，他将秉持“公正，但坚定的”立场。（完）

编译：王凤昌 发稿：李婷仪

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