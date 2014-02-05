美参院外交委员会批准鲍卡斯出任驻华大使

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿2月4日 -美国参议院外交委员会周二批准鲍卡斯出任美国驻华大使的提名案。这位蒙大拿州民主党参议员曾帮助指导对华贸易政策。
外交委员会全数同意此项提名，为美国参议院全院确认对鲍卡斯的任命案铺平了道路。参议院外交委员会一名发言人称，参议院最早可能在周四就此进行表决。
现年72岁的鲍卡斯现任参议院财务委员会主席，该委员会负责监管税务和贸易政策。他在国安和军事问题方面鲜有直接经验，而这两方面日益成为美国对华关系中令人关切的问题。
在上周举行的提名听证会上，参议员们表示中国的领土政策令人忧虑，并敦促鲍卡斯对北京当局持强硬立场。鲍卡斯表示，他将秉持“公正，但坚定的”立场。（完）
编译：王凤昌 发稿：李婷仪
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：