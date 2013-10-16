美参议院领袖宣布达成上调举债上限协议

* 众议院议长贝纳称共和党人不会阻止达成协议

* 协议将借款权限延长至明年2月

* 参众两院料均于周三进行表决

路透华盛顿10月16日 - 美国参议院领袖周三宣布达成协议以结束政治危机，危机导致联邦政府部分关闭及美国接近债务违约境地。

不过该协议只是提供了一个暂时的解决方案，并未解决共和党和民主党存在分歧的支出和赤字等根本性问题。协议规定将继续向政府拨款直到1月15日，所以美国人在明年初有可能再次看到政府关门。

受该消息影响，美国股市飙升至接近历史高位。不过交易依然清淡，凸显美国两党的边缘政策给华尔街造成了多大的影响。协议仍须获得参众两院的批准。

共和党与白宫之间在向政府拨款问题上陷入僵局，迫使成千上万的联邦雇员从10月1日开始无薪休假，并让人担忧危机驱动的政治成为华盛顿的“新常态”。

共和党参议员麦凯恩周三表示，对美国人而言，该协议标志着“一场痛苦历程结束”。

“这是我在参议院这些年见到过的最可耻的一幕，”麦凯恩说。他曾多次提醒共和党不要将修改奥巴马医疗方案与债务上限及政府支出法案联系在一起。

众议院议长贝纳表示，众议院共和党将不会阻挠参议院计划。参众两院料将今天晚些时候进行投票，为奥巴马周四之前签署扫清障碍。

参议院的协议将使美国举债能力延长到明年2月7日，如果国会不能在明年初采取行动，在2月7日后财政部仍有暂时延续借款能力的工具。截至到明年1月中，这一协议将为美国各政府机构提供资金。

这一协议包括对根据医疗保健法寻求补助金人士的一些核查程序，但共和党人的其它修改要求作出让步，其中包括废除医疗设备税。

众议院共和党人对于下一步意见分歧，被问及对众议院对参议院这一计划的投票前景时，白宫发言人卡尼(Jay Carney)称，“我们不对任何情况押注。”

**与时间赛跑**

尽管分析师和美国官员表示，在10月17日后政府仍有约300亿美元现金可以至少维持几天的支出，但假如参众两院没有最终通过协议，那么金融业可能将开始失灵。

计划中的投票标志着共和党人与白宫之间暂时停火。

政治僵局让美国的盟友以及中国这样的债权国倍感忧虑，并担心美国的威望可能受到影响。财政部表示，此事有可能损害美国作为安全稳定金融中心的声誉。

参议院民主党领袖里德和共和党领袖麦康奈尔宣布达成财政协议，预计将迅速在参议院获得通过，此前持批评态度的主要共和党参议员Ted Cruz表示，他将不会设置程序上的障碍来延迟表决。

这项协议被认为是奥巴马的一项胜利，他态度坚决，拒绝就修改奥巴马医保法案进行谈判；而对于共和党人则是一次挫败，从民意测验结果来看，他们面对着美国公众的强烈反应。

贝纳的领导地位是否因此事受到动摇，尚不得而知。但几位共和党议员暗示，他可能在普通议员当中获得了更高的声望。

“议长在闭门会议上告诉议员们，他将把参议院的议案拿到众议院来讨论，随后议员们起立鼓掌，”众议员David Nunes说，他原本就反对共和党同僚们迫使政府关门的策略。

“他只是说，我们应该养精蓄锐以图他日再战，我们都需要出去投赞成票，”Nunes说。

浏览美国财政部即将到期债务图表，请点击：

(link.reuters.com/daf83v)

有关奥巴马健保案的争端很快就延烧至举债上限，令美国面临债务违约的危险。国际金融机构警告，若美国违约可能导致该国重回衰退并引发全球经济灾难。

道琼工业指数.DJI及标普500.SPX指数收高约1.3%。

惠誉周二警告可能调降美国的AAA债信评级，称因其在调高举债上限方面的政治边缘政策。

周三宣布的协议基本上将可满足奥巴马多月来的要求：即提高举债上限以及政府拨款法案不附带任何条件。

但本次危机的解决对许多企业来说不会很快。美国消费者至少暂时扣紧荷包，减少把钱花在汽车等大件支出上。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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