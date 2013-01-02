美参议院通过的“财政悬崖”法案十年内将使赤字增加4万亿美元--CBO

* CBO比较参议院法案与跌落财政悬崖间的差异

* 众议院共和党人士称,参议院法案的缩减支出规模太小

路透华盛顿1月1日--- - 美国国会预算局(CBO)周二表示,参议院所通过避免财政悬崖的法案,将会使得未来十年联邦赤字增加近4万亿(兆)美元,很大程度是因为该法案将展延绝大多数美国民众的低税率.

参议院通过的计划中,对于个人所得不到40万美元及夫妻合并所得不到45万美元的民众、亦即近99%的美国纳税人仍将适用实行十年之久、布什(布希)总统时代以来的低税率.

但跨党派的CBO将参议院计划中关于税收与支出修正与当前施行法案进行比较,仍无异于跌落财政悬崖.当前法案光在2013年就会进行6,000亿美元的加税及自动缩减支出.

与CBO设想的另一情境--即国会展延所有即将到期的税赋条款、并避免即将于本周自动生效缩减支出方案作比较,参议院通过的计画在最初几年达成的缩减赤字效果极为有限.

根据参议院提出的方案,10年内赤字将会比永久展延现有税赋及支出政策减少3.75万亿美元,这主要是因为CBO预期继续走在难以为继的财政道路上将会严重限制未来十年后段的经济成长,阻碍税收成长,并导致支出增加.

若跌落财政悬崖,CBO先前预估加税及缩减支出将使得2013年的美国预算赤字腰斩,从前一年度的1.1万亿美元降至6,410亿美元.

但其对于参议院通过的计画的分析中,CBO称2013年度收入将会减少2,800亿美元,支出则增加500亿美元,导致赤字增加3,300亿美元,整体赤字金额约9,710亿美元.

CBO推算在维持税率不变的情形下,2013财年的赤字将为1.04万亿美元.

CBO的上述各项分析中,并未考量未来联邦医保及退休计画可能进行的缩减支出及改革,而2月中旬国会辩论美国举债上限时可能提出这些缩减支出及改革措施.(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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