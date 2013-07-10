美参院听证会将严厉质询中国双汇并购史密斯菲尔德案

路透华盛顿7月9日 - 中国双汇拟收购全球最大猪肉生产商--美国史密斯菲尔德(Smithfield Foods)SFD.N的计划，周三将遭遇严厉质询，史密斯菲尔德首席执行官(CEO)Larry Pope将出席参议院委员会听证会，回答有关食品安全及外资所有权的问题。

双汇国际提议以47亿美元收购史密斯菲尔德，这将是历来中方收购美国企业的最高纪录。尽管遭到农民、食品安全团体及农村社群的反对声浪，但熟悉美国审查程序的专家预期这项并购案将获得通过。

自从5月宣布这项并购案后，史密斯菲尔德首席执行官(CEO)Larry Pope就积极提出辩护，并表示这不会危及美国国家安全或食品安全。

“双汇能赏识史密斯菲尔德在行业里数一数二的经营，优秀的食品安全做法，以及46,000名勤劳奉献的员工，”Pope在5月时指出。“我们在美国以及其他国家的运作不会因为并购而发生改变。”

这项交易能否获批，最终取决于美国外资审议委员会(CFIUS)。该机构是美国财政部下属协调小组，负责审查海外投资是否可能危及国家安全。

参议员们质疑，如果继续推进该交易，该公司未来能否遵守美国的食品安全和生物安全标准，并维护知识产权。同时该案也引发美国食品供应的外资所有权疑虑。

CFIUS专家大多认为该项交易将获得批准。史密斯菲尔德将仍然遵守美国的食品安全要求。该公司曾表示，这宗并购交易是由中国日益增长的猪肉需求推动，而不是向美国出口猪肉的策略使然。

“投资者应把(委员会听证会)视为一次政治行为，这不太可能对交易本身造成实质影响，”Guggenheim Securities分析师Mark McMinimy在一份研究报告中写道，“以往的国会听证会都没有影响到这类交易。”（完）

(编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 李爽)

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