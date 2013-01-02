美国参议院“财政悬崖”解决方案的关键内容

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透1月1日 - 美国参议院周二批准了一项协议,以避免跌落6,000亿美元自动增税减支的财政悬崖.如果放任增税减支本周生效,可能会阻碍经济成长.
此项议案已移至由共和党主导的众议院审议.
以下为这项协议的细节:
把未来10年自动减支1.2万亿(兆)美元的起始时间延后两个月.这两个月以节省240亿美元预算暂代,其中一半靠节省国防与非国防支出来实现,另一半靠新增税收.
未来10年通过对富裕人群进行一系列的增税措施,来筹措6,000亿美元税收.
前总统布什(布希)2001年曾对收入低于40万美元的个人,或收入低于45万美元的家庭推行减税政策,现永久性延续这一政策.对于收入高于这一水准者,税率将从目前的最高税率35%上调至39.6%.
高于上述收入门槛者,资本利得及股利税率将由15%回升至20%.
个人收入高于25万美元,或家庭收入高于30万美元者,将对个人税收减免及扣抵设定上限.
夫妻不动产价值超过1,000万美元者,不动产税率由当前的35%升至40%.
对替代性最低税(alternative minimum tax)设置一项永久性调整.
将涉及200万人的失业保险救济期限延长一年.
扶养儿童抵税政策、低收入所得税退税政策、及学费抵税政策延长五年.
研究与实验抵税政策、风能生产抵税政策延长至2013年底.50%的额外折旧延长一年.
避免削减Medicare对医师诊疗费的给付.
暂时延长农业项目.
取消调升国会议员的生活费.(完)
(编译 兰秀娟/蔡美珍; 审校 程琳)
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