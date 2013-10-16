美国议员称参议院财政协议仍有细节待定

新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
路透华盛顿10月15日 - 美国参议院助手表示，参议院领导人正继续就上调举债上限以及政府临时拨款进行磋商，但周二料不会宣布协议。
议员们表示，协议接近达成，但仍有细节待敲定。参议院和众议院都定于周三召开会议，他们或将就参议院领袖最终达成的协议进行辩论。(完)
(编译 王兴亚；审校 隋芬)
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路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
路透布鲁塞尔4月11日 - 意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周二表示，意大利银行业持有的不良贷款大多无需立即出售。这番讲话旨在减轻受不良贷款困扰的银行所承受的压力。