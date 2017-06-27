美国参议院共和党版医保法案将导致未来十年2200万人失去医保

美国官员称总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项（更新版）
路透华盛顿6月27日 - 三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。
路透华盛顿6月26日 - 美国国会预算办公室周一称，根据美国参议院共和党起草的医疗保健法案，未来10年将有2,200万美国人失去医保。这一评估有可能导致立法过程原已跌跌撞撞的草案，更难以赢得快速过关的支持。
此评估还让参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)接下来的任务变得更加复杂，康奈尔必须要找出办法调和各方需求，包括担心民众失去医保的温和派共和党人，以及认为该法案不足以替代奥巴马医保(Obamacare)的保守派参议员们。
包括缅因州参议员Susan Collins在内的几位温和派共和党已经表态，不会支持将导致数百万民众失去医保的法案。
国会预算办公室预估，根据参议院的这项法案，到2026年将有4,900万人失去医保，而根据当前法案，则会有2,800万人失去医保。另外还预计，参议院此项法案将于2017-2026年期间，将政策预算赤字削减3,210亿美元。
国会预算办公室的评估，有可能使得美国医院协会(American Hospital Association)和美国医学会(American Medical Association)等行业组织的批评声浪放大，这些组织周一稍早称，参议院的这项法案违背了医生“首先，不要伤害”(first, do no harm)的誓言。(完)
(编译 刘秀红；审校 陈宗琦)
路透华盛顿6月27日 - 三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。
路透索马里博萨索6月27日 - 一名官员向路透表示，索马里Puntland地区沿岸的一艘船只周一晚间传出巨大爆炸声，可看到火焰从船上升起，该船可能是一艘外国海军军舰。
路透华盛顿6月26日 - 美国国会议员周一表示，他们希望给总统特朗普的国防预算增加185亿美元，在2018财年增加军队人数，并购买更多的军舰和飞机。特朗普提出的国防预算案为6,030亿美元。