美国参议院共和党版医保法案将导致未来十年2200万人失去医保

路透华盛顿6月26日 - 美国国会预算办公室周一称，根据美国参议院共和党起草的医疗保健法案，未来10年将有2,200万美国人失去医保。这一评估有可能导致立法过程原已跌跌撞撞的草案，更难以赢得快速过关的支持。

此评估还让参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)接下来的任务变得更加复杂，康奈尔必须要找出办法调和各方需求，包括担心民众失去医保的温和派共和党人，以及认为该法案不足以替代奥巴马医保(Obamacare)的保守派参议员们。

包括缅因州参议员Susan Collins在内的几位温和派共和党已经表态，不会支持将导致数百万民众失去医保的法案。

国会预算办公室预估，根据参议院的这项法案，到2026年将有4,900万人失去医保，而根据当前法案，则会有2,800万人失去医保。另外还预计，参议院此项法案将于2017-2026年期间，将政策预算赤字削减3,210亿美元。

国会预算办公室的评估，有可能使得美国医院协会(American Hospital Association)和美国医学会(American Medical Association)等行业组织的批评声浪放大，这些组织周一稍早称，参议院的这项法案违背了医生“首先，不要伤害”(first, do no harm)的誓言。(完)