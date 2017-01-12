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时事要闻 | 2017年 1月 12日 星期四 14:53 BJT

美国参议院批准废止奥巴马医保方案的程序性措施

路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。

该措施是以51:48的票数通过。这项决议案目前已经送交至众议院，众议院预料将于本周进行表决。

对于在参众两院占据多数的共和党议员、以及总统当选人特朗普而言，废止奥巴马医保是优先要务。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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