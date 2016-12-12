美国参议院通过短期拨款议案 奥巴马签署成为法律

路透华盛顿12月9日 - 美国参议院周五通过了一项将使联邦机构拨款维持到明年4月的议案，总统奥巴马立即将签署使之成为法律。

如果参议院没有批准该法案，那么到周五午夜当前拨款授权到期时，很多政府机构和运行应该已关闭或暂停。

美国众议院在周四通过了该法案。

这项政府拨款法案将使联邦机构拨款维持到4月28日。法案将多数支出冻结在当前水平。(完)