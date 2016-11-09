美国共和党在参议员选举中表现强势 已夺取九个席位

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿11月8日 - 美国共和党周二意外以强硬姿态维护其在参议院中的多数派优势，目前为止已有九名共和党人赢得参议员选举，而民主党仅获得一个席位。
另有几个参议员席位的争夺仍难以分出胜负。
无论是民主党人希拉里还是共和党人特朗普当选下届总统，本党在国会中占据主导地位都将是未来政策前景的决定性因素。
据主要电视网报导，民主党众议员Tammy Duckworth一如预期击败伊力诺州共和党参议员Mark Kirk，从共和党手中夺过首个参议员席位。(完)
(编译 徐文焰；审校 王洋)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。