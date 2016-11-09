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时事要闻 | 2016年 11月 9日 星期三 10:57 BJT

美国共和党在参议员选举中表现强势 已夺取九个席位

路透华盛顿11月8日 - 美国共和党周二意外以强硬姿态维护其在参议院中的多数派优势，目前为止已有九名共和党人赢得参议员选举，而民主党仅获得一个席位。

另有几个参议员席位的争夺仍难以分出胜负。

无论是民主党人希拉里还是共和党人特朗普当选下届总统，本党在国会中占据主导地位都将是未来政策前景的决定性因素。

据主要电视网报导，民主党众议员Tammy Duckworth一如预期击败伊力诺州共和党参议员Mark Kirk，从共和党手中夺过首个参议员席位。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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