美国参议院周四将表决是否就大法官被提名人进行有限制辩论

路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。

在参议院100名议员中，需要至少有60张赞同票才能确认对Gorsuch的提名；民主党议员预计将阻止共和党取得足够票数。如果真是这样，共和党料将罕见地修改参议院议事规定，只要获得51票赞成票就可确认提名，为Gorsuch周五获得最终确认扫清道路。(完)