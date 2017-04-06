美国参议院周四将表决是否就大法官被提名人进行有限制辩论

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。
在参议院100名议员中，需要至少有60张赞同票才能确认对Gorsuch的提名；民主党议员预计将阻止共和党取得足够票数。如果真是这样，共和党料将罕见地修改参议院议事规定，只要获得51票赞成票就可确认提名，为Gorsuch周五获得最终确认扫清道路。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。