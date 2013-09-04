美国参议院初步达成协议 授权对叙利亚动武

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透华盛顿9月3日 - 美国参议院外交关系委员会的领袖称，周二已经初步达成协议授权对叙利亚动用武力。
路透获取的该初步协议中，还设定了对叙利亚动武的60天时间限制，并且根据情况可一次性延长30天。
协议还包括一项禁止在叙利亚使用任何美国地面部队的条款。该协议将在周三交由外交关系委员会投票决定。如果获得委员会通过，该协议将在9月9日待参议员结束假期后，提交参议院进行全体投票表决。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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