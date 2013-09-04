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时事要闻 | 2013年 9月 4日 星期三 09:41 BJT

美国参议院初步达成协议 授权对叙利亚动武

路透华盛顿9月3日 - 美国参议院外交关系委员会的领袖称，周二已经初步达成协议授权对叙利亚动用武力。

路透获取的该初步协议中，还设定了对叙利亚动武的60天时间限制，并且根据情况可一次性延长30天。

协议还包括一项禁止在叙利亚使用任何美国地面部队的条款。该协议将在周三交由外交关系委员会投票决定。如果获得委员会通过，该协议将在9月9日待参议员结束假期后，提交参议院进行全体投票表决。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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